O Gil Vicente anunciou, há momentos, que o plantel às ordens de Vítor Oliveira vai regressar aos treinos na próxima segunda-feira. Perante as indicações do Governo e o facto de o período de férias dos gilistas terminar esta quinta-feira, o regresso aos treinos acontecerá mesmo no próximo dia 4 de maio.





De forma natural, o clube minhoto está a tentar assegurar que estão reunidas todas as condições para um regresso em segurança. Nesse sentido, foram realizados durante esta quinta-feira os testes de despistagem à covid-19 aos elementos do staff técnico e aos jogadores. Numa primeira fase, os treinos serão feitos com os jogadores divididos em grupos restritos e a trabalhar em horários diferentes.No plano desportivo, o Gil Vicente ocupa atualmente o 9º lugar da Liga NOS. A formação barcelense soma 30 pontos.