Gil Vicente rescinde com Leandrinho

O Gil Vicente anunciou esta segunda feira que rescindiu, de forma amigável, com Leandrinho.





?? OFICIAL ?? O Gil Vicente FC informa que chegou a acordo com o jogador Leandrinho, para a rescisão amigável do... Publicado por Gil Vicente Futebol Clube em Segunda-feira, 22 de março de 2021

O médio brasileiro, de 24 anos, tinha chegado a Barcelos no verão do ano passado, mas não jogou com muita regularidade. Soma apenas sete jogos com a camisola dos galos, sendo que o seu último encontro tinha acontecido no dia 26 de janeiro, na altura frente ao Sp. Braga."O Gil Vicente FC informa que chegou a acordo com o jogador Leandrinho, para a rescisão amigável do contrato de trabalho existente. O Gil Vicente deseja ao médio brasileiro, as maiores felicidades pessoais e profissionais", informa o clube nas redes sociais.