Gil Vicente rescinde com Tim Hall e Renan Oliveira

O defesa Tim Hall e o avançado Renan Oliveira rescindiram os contratos que os ligavam ao Gil Vicente, informou esta sexta-feira o clube da Liga NOS.

"O Gil Vicente informa que chegou a acordo com os jogadores Tim Hall e Renan Oliveira para a rescisão do vínculo contratual entre as partes. Aos jogadores desejamos as maiores felicidades", lê-se na nota publicada.

O emblema de Barcelos esclareceu ainda que a rescisão com o ponta de lança brasileiro, emprestado no início da época pelos ucranianos do Vorskla Poltava e agora devolvido, foi amigável, numa mensagem divulgada através da rede social Facebook.

Contratado por empréstimo no início desta época, ao Vorskla Poltava, da Liga ucraniana, Renan Oliveira, de 23 anos, cumpriu 399 minutos em 12 jogos oficiais pelos minhotos, tendo marcado um golo no triunfo por 3-0 sobre a União de Leiria, em jogo relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal, realizado em dezembro.

Quanto a Tim Hall, internacional luxemburguês de 23 anos, os galos não esclareceram a modalidade de rescisão de contrato.

Oriundo do Karpaty Lviv, emblema que disputou a Liga ucraniana em 2019/20, o defesa-central assinou com o Gil Vicente um contrato válido por duas épocas, até junho de 2022, e participou em dois jogos oficiais, em dezembro, frente ao Benfica, para a 10.ª jornada da I Liga (derrota por 2-0), e à União de Leiria, para a Taça de Portugal.

A equipa treinada por Ricardo Soares contabiliza agora três saídas na janela de transferências em curso, após ter devolvido o guarda-redes Daniel Fuzato à Roma, clube italiano que o emprestara no início da presente época.