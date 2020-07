Samuel Lino vai ser jogador do Gil Vicente até 2024. O clube anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com o jogador para a extensão do vínculo contratual, confirmando assim a notícia avançada por Record em maio. O extremo estava cedido pelo S. Bernardo, mas as boas exibições levaram os galos a avançar para a sua contratação em definitivo.





Chegado ao clube no início da temporada 2019/20, Samuel Lino foi ganhando protagonismo ao longo da época na equipa do Gil Vicente. Na sua primeira experiência na Europa, o jovem apontou dois golos em 26 encontros. "Estou muito feliz com a renovação e agradeço ao Gil Vicente FC pela confiança depositada em mim", disse Samuel Lino aos meios oficiais do clube.Depois do 10º lugar na Liga NOS, os barcelenses começam assim a montar o plantel para a temporada 2020/21.