Depois de ter visto um surto de Covid-19 interromper a preparação da equipa para a temporada 2020/21, o Gil Vicente já não tem qualquer caso positivo no plantel. O único jogador que ainda estava infetado foi ontem testado, sendo que o resultado, conhecido esta terça-feira, negativo.





Os primeiros quatros casos positivos de Covid-19 nos barcelenses foram conhecidos a 11 de setembro, sendo que, dois dias depois, os galos anunciaram que havia mais 11 infetados no clube. No total, houve dez jogadores e cinco elementos do staff técnico a testar positivo à Covid-19, mas entretanto já todos estão curados.No plano desportivo, a situação obrigou ao adiamento da partida da primeira jornada frente ao Sporting. Apesar disso, os minhotos, que agora se prepararam para defrontar o Santa Clara, venceram o Portimonense por 1-0 no passado domingo.