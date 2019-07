Gil Vicente sofre primeira derrota da pré-temporada aos pés do Chaves

No quinto jogo de preparação, a primeira derrota da pré-época. Na receção ao Chaves, o Gil Vicente foi incapaz de reagir ao golo marcado pelos transmontanos na fase inicial da partida e acabaram mesmo por perder por 1-0.Com muitos daqueles que, à partida, farão parte do 11 titular ao longo da época nas opções iniciais, o Gil Vicente viu o Chaves adiantar-se no marcador logo à passagem do minuto 15. Beneficiando do excessivo adiantamento da defesa gilista, Zé Gomes foi mais forte do que Kellyton na velocidade e bateu Bruno Diniz, que não fica isento de culpa no lance.Até ao fim da primeira parte, nota de destaque para um lance em que Juan, lançado por Sandro Lima, não foi capaz de desfeitear o guarda-redes adversário. Assim, o 1-0 a favor do Chaves perdurou até ao descanso.Os segundos 45 minutos poderiam ter sido diferentes caso o remate de cabeça de Rúben Fernandes, na sequência de um canto aos 48 minutos, tivesse entrado e não embatido no poste. Tal não se verificou e os gilistas e a desaire por parte dos gilistas acabou por se confirmar.