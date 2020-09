O Gil Vicente tinha quatro casos positivos à covid-19, mas este domingo descobriu que afinal tem outros 11. Depois de um jogador e três elementos do staff terem acusado a presença do vírus, agora foram mais nove jogadores e dois elementos do staff.





Perante estes novos dados, o delegado de saúde local ordenou que todo o plantel, staff e elementos da estrutura ficassem em quarentena obrigatória.Tendo em conta que o jogo com o Sporting estava agendado para sábado e que agora todo o clube ficará em isolamento durante catorze dias, este embate da 1.ª jornada da Liga NOS não deverá realizar-se.