O Gil Vicente tem, neste momento, um jogador e três elementos do staff técnico infetados com Covid-19, confirmou a Record fonte do clube barcelense. A notícia foi conhecida esta sexta-feira, isto depois de os minhotos terem feito nova bateria de testes esta quinta-feira.





Os elementos infetados já estão em isolamento, sendo que o Gil Vicente vai voltar a realizar testes de despistagem à Covid-19 durante este sábado. Os resultados serão conhecidos no domingo e, a partir daí, a equipa de Barcelos decidirá que passos tomará. Para já, está confirmado o cancelamento do jogo particular frente ao V. Guimarães.O Gil Vicente tem jogo marcado com o Sporting para o próximo sábado, dia 19, a contar para a primeira jornada da Liga NOS.