Gil Vicente vence mas não convence na receção ao Sp. Espinho

Depois do triunfo frente ao Cerveira e do empate com o Berço, o Gil Vicente recebeu o Sp. Espinho no Estádio Adelino Ribeiro Novo. Numa partida sem brilho e na qual se apresentaram com várias mexidas, os minhotos venceram por 1-0.Petekovski e Canté, dois jogadores que estão à experiência no plantel, foram as grandes surpresas no 11 inicial. Num 4-4-2 com o júnior Fábio Costa na frente de ataque, os gilistas tiveram dificuldade em manter a posse de bola e em criar jogadas de perigo. Apesar disso, foi a turma recém-promovida à Liga NOS a primeira a chegar ao golo.Beneficiando de um livre indireto que castigou um toque indevido com as mãos do guarda-redes após um atraso de um colega de equipa, Kellynton rematou para o fundo das redes de Bruno Silva.Até ao intervalo, destaque para as duas oportunidades do Sp. Espinho, às quais Wellington respondeu de forma segura e para a grande chance desperdiçada por Fábio Costa.O técnico Vítor Oliveira surpreendeu ao fazer apenas quatro mexidas durante todo o jogo, duas delas ao intervalo. Com Brian Araújo na baliza e o júnior Jailson no lado esquerdo da defesa, o Gil Vicente continuou com muita dificuldade em justificar o favoritismo teórico que tinha sobre a formação vareira.As ocasiões de perigo foram quase nulas ao longo do segundo tempo e pertenceram na sua maioria aos visitantes. Apesar disso, o marcador não sofreu mais alterações e o Gil Vicente somou a sua vitória da pré-época.