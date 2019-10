Gil Vicente vence Vizela em jogo-treino

O Gil Vicente aproveitou a pausa em termos de jogos oficiais para realizar um jogo de preparação com o Vizela, tendo vencido por 2-1.





Os golos do conjunto orientado por Vítor Oliveira foram apontados por Juan Ruiz e Romário Baldé, que regressou a Barcelos após o jogo da seleção da Guiné-Bissau ter sido cancelado. A partida marcou ainda o regresso do capitão Rúben Fernandes à competição.O Gil Vicente volta a ter um encontro de preparação no sábado, desta feita contra o Varzim.