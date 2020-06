Gilistas procuram manter o bom registo caseiro frente ao Famalicão

Apesar da derrota na primeira jornada após o regresso do campeonato, o Gil Vicente pode olhar para os registos estatísticos de modo encarar o retorno ao seu estádio com confiança. Para além de somarem apenas um desaire caseiro na presente edição do campeonato, os galos, olhando para o historial da 1ª Liga, venceram três dos quatro jogos disputados em Barcelos frente ao Famalicão (1990/91, 1991/92 e 1993/94).

Noutro âmbito, o conjunto barcelense volta hoje a realizar testes à Covid-19.