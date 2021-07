Giorgi Aburjania feliz em Portugal

Depois de várias épocas em Espanha, Giorgi Aburjania mudou-se neste defeso para Barcelos e, ao portal ‘Fútbol Portugués desde España’, mostrou-se “muito feliz” com a mudança, apesar de ter tido outras propostas, e revelou que o interesse demonstrado por Tiago Lenho, diretor desportivo dos gilistas, foi preponderante na sua escolha.

O georgiano disse ainda ter falado com Makaridze, colega de seleção, e Toni Martínez, com quem jogou no Lugo, que teceram elogios à liga portuguesa. Sobre o novo clube, Giorgi afirmou que o Gil Vicente” é o lugar perfeito” para si. “Queremos crescer jogo a jogo, somos um grupo jovem, com muita vontade de melhorar”, referiu.