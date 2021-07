O Gil Vicente oficializou a contratação do médio Giorgi Aburjania com um contrato válido até 2023.





Trata-se de um internacional georgiano, de 26 anos, que nunca jogou em Portugal, mas conta com uma larga experiência no futebol espanhol, por força dos cinco clubes que representou no país vizinho, bem como uma passagem pelos holandeses do Twente.Aposta sólida para ajudar o técnico Ricardo Soares a colmatar as lacunas na zona de construção em função das saídas de Claude Gonçalves e Lucas Mineiro.Os minhotos tinham eleito Ofir como o local de estágio de pré-época, mas ontem confirmaram que os trabalhos vão realizar-se em Arcos de Valdevez entre quatro e 10 de julho.