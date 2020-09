Guilherme Mantuan foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Gil Vicente para as próximas três temporadas. O defesa brasileiro chega do Corinthians para integrar o plantel liderado por Rui Almeida.





Com uma carreira cem por cento feita no Brasil, onde representou também o Oeste e o Ponte Preta, Guilherme Mantuan avança para a primeira experiência no futebol europeu.No currículo, ao serviço do Corinthians, o futebolista de 21 anos conquistou por uma vez o Brasileirão, no ano de 2017.