Henrique Gomes: «Conseguirmos a permanência é quase como um título»

Autor de um dos golos do triunfo do Gil Vicente sobre o Aves, o seu primeiro na presente temporada, Henrique Gomes esteve, esta segunda-feira, em direto no Canal 11 e sublinhou a importância da vitória.





"Conseguirmos esta vitória foi um alívio, de certa forma. Depois de uma paragem tão grande sabíamos que não íamos entrar na melhor das formas, mas sabíamos que mais cedo ou mais tarde íamos voltar ao normal. A grande diferença para os outros jogos foi o facto de termos conseguido aproveitar as situações de finalização", começou por explicar o lateral-esquerdo.Afirmando que jogar no clube onde foi formado é "especial", Henrique Gomes perspetivou aquilo que pode ser o futuro do Gil Vicente: "Conseguirmos a permanência é quase como um título. Enquanto adepto lembro-me do que sofríamos para ter uma permanência, esta está a ser uma época tranquila. Somos ambiciosos, os 33 pontos devem chegar, mas não queremos ficar por aqui".O jogador, de 24 anos, concluiu destacando o papel de Vítor Oliveira na temporada dos galos. "Percebeu-se desde cedo que o plantel tinha qualidade, mas isso não era suficiente, era preciso formar uma equipa. Consegui-lo em tão pouco tempo era um desafio que estava ao alcance dos melhores e temos de concordar que há poucos como o míster Vítor Oliveira. Ele é muito exigente e realista, é isso que o distingue dos outros", rematou.