Henrique Gomes é baixa para o jogo com o Sporting

Henrique Gomes vai falhar o jogo desta quarta-feira frente ao Sporting. O lateral sofreu uma entorse no pé esquerdo e é assim baixa de última hora na equipa do Gil Vicente.





Com a lesão do jovem de 24 anos, Arthur Henrique deve avançar para a titularidade no lado esquerdo da defesa. Para além de Henrique Gomes, Vítor Oliveira também não pode contar com Fernando Fonseca, o outro lateral habitualmente titular.Figura de destaque na temporada que os barcelenses estão a realizar, Henrique Gomes soma 24 jogos até ao momento. Na última jornada, apontou um dos golos do Gil Vicente no triunfo frente ao Aves.