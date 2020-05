Henrique Gomes: «Esta está a ser uma temporada de sonho»

Depois de um problema físico o ter apoquentado nas primeiras semanas da temporada, Henrique Gomes conquistou um lugar no onze do Gil Vicente e tem sido um dos destaques da equipa esta época. Numa entrevista ao portal "Fútbol Portugués desde España", o lateral explicou como tem sido feito o regresso aos trabalhos e fez ainda um balanço da temporada dos galos até ao momento.





"Estamos a fazer uma mini pré-temporada. Apesar de termos trabalhado em casa e de termos cumprido planos alimentares, esta paragem é algo que tem consequências em termos físicos. Por outro lado, também é bom voltar a tocar na bola e estar em contacto direto com os colegas", começou por afirmar o camisola 55 do Gil Vicente.O jovem lateral continuou analisando a temporada do conjunto minhoto até ao momento: "Esta está a ser uma temporada de sonho. Estou a conseguir contribuir para a equipa e os resultados estão à vista, estou muito satisfeito. Penso que o meu trabalho individual também sobressai mais porque coletivamente a equipa também está muito bem".Assumindo que o processo de deixar o Gil Vicente e ser emprestado ao Santa Maria não foi fácil, Henrique Gomes faz, mesmo assim, um balanço positivo da sua carreira: "Optei, em conjunto com o meu empresário, só deixar o Campeonato de Portugal quando estivesse preparado, não fazia sentido subir um escalão e depois voltar a descer. Saí no momento certo para o Sp. Covilhã e depois consegui subir mais um degrau para o Gil Vicente. Estou muito orgulho por ter passado de jogar em equipas não profissionais para a minha situação atual".Henrique Gomes concluiu deixando muitos elogios ao treinador Vítor Oliveira. "O míster é um excelente profissional e está sempre do nosso lado. É um senhor do futebol e aprendemos diariamente com ele", vincou o lateral, que soma 20 jogos esta temporada.