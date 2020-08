Henrique Gomes: «Estou de corpo e alma no Gil Vicente»

Henrique Gomes foi um dos destaques do Gil Vicente na temporada 2019/20. Apesar de alesão sofrida na reta final da temporada tenha feito esmorecer o interesse de alguns clubes estrangeiros, o lateral assumiu, na apresentação do plantel à imprensa, que está totalmente focado no Gil Vicente.





"Estou aqui de corpo e alma, o Gil Vicente abriu-me as portas da 1ª Liga e estou muito agradecido por isso. Infelizmente tive uma lesão no fim da época que veio atrapalhar algumas coias. No entanto, sinto-me bem aqui e a minha cabeça não está fora do Gil Vicente", começou por explicar.Apesar de não estar a treinar com o restante plantel, o jogador, de 25 anos, revelou que as indicações que tem recebido dos colegas acerca do novo treinador têm sido positivas: "Os meus colegas dizem-me que estão as gostar dos métodos do novo treinador e os reforços vieram acrescentar qualidade. Temos tempo para assimilar as ideias do míster até ao início do campeonato e esperamos que a consolidação do Gil Vicente na 1ª Liga aconteça como na época anterior".Em 2019/20, Henrique Gomes foi utilizado em 24 jogos e apontou um golo.