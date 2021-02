Henrique Gomes: «O que se passou nos minutos finais foi inglório»

Henrique Gomes estava desolado com o resultado no jogo com o Sporting, e optou por destacar o rendimento da equipa do Gil Vicente até aos minutos finais. "Quero realçar o grande esforço da equipa, o que se passou nos minutos finais foi inglório por tudo o que fizemos, e agora vamos levantar a cabeça e lutar pois mostrámos que o Gil Vicente está vivo e vamos dar luta até ao final. Podem contar connosco e vamos tentar assegurar a permanência o mais rápido possível", afirmou o defesa, à Sport TV, onde admitiu que a equipa tentou recuou na segunda parte: "É normal que o Sporting crescesse na partida e que nós fôssemos recuando um bocadinho para gerir os momentos de jogo. A sorte deu para o Sporting, é o que posso dizer".





O jogador ainda garantiu que a equipa leva "coisas positivas" da derrota, e lembra que a defesa esteve irrepreensível "até aos dois golos do Sporting".