Henrique Gomes pára três meses

Henrique Gomes não só não concluiu esta temporada como vai falhar o início da próxima. O lateral foi operado ao tornozelo esquerdo no passado sábado, no Hospital Privado de Braga, e enfrenta agora uma paragem de três meses.





O canhoto foi o titular indiscutível ao longo desta campanha no lado esquerdo da defesa dos galos, sendo que a 30 de junho, véspera da deslocação a Alvalade para defrontar o Sporting, o camisola 55 contraiu a lesão que o obrigou a ser submetido a intervenção cirúrgica, o que o fez falhar os últimos seis jogos do campeonato.Com um total de 24 partidasdisputadas, Henrique Gomes despediu-se de 2019/20 com um golo na vitória sobre o Aves. Entretanto, o plantel folgou ontem e volta ao trabalho esta manhã.