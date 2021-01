Henrique Gomes: «Quero voltar ao nível em que estava no ano passado»

Depois de ter sido operado a uma lesão no tornozelo esquerdo em julho, Henrique Gomes regressou aos relvados no passado mês de novembro. Em entrevista ao portal "Fútbol Portugués desde España", o lateral-esquerdo recordou os meses em que esteve parado e expressou a sua satisfação por estar de volta.





"Vou-me esforçar ao máximo e trabalhar para voltar ao nível em que me estava no ano passado. Quero somar o máximo de minutos possível e conciliar isso com boas exibições para ajudar a equipa. O objetivo é manter o Gil Vicente na 1ª Liga", começou por referir.Destacando o apoio que recebeu da esposa e do clube, em especial do departamento médico, o jogador, de 25 anos, mostrou que os momentos complicados já estão ultrapassados: "Para quem já teve lesões graves, voltar a jogar e voltar ao onze tem um sabor especial. É um sabor de recompensa pelo trabalho realizado, ver os frutos é extraordinária".Na presente temporada, Henrique Gomes alinhou em três partidas, duas para o campeonato e uma para a Taça de Portugal.