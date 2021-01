Henrique Gomes: «Temos tido algum azar»

Henrique Gomes, defesa do Gil Vicente, considerou a derrota com o FC Porto um "resultado penalizador" para os gilistas, que ficam pelo caminho na Taça de Portugal.





"O FC Porto entrou melhor na primeira parte, mas depois colocámos mais intensidade no jogo e equilibrámos o jogo. Entrámos fortes na segunda parte, tivemos uma bola ao poste, que, se entrasse, iria ser completamente. O FC Porto acabou depois por fazer o segundo já perto do final", disse Henrique Gomes, na flash-interview, à TVI 24."Temos tido algum azar, mas vamos continuar a trabalhar forte para podermos sair dos lugares intranquilos do campeonato o mais rápido possível", concluiu.