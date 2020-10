Hugo Vieira acerta rescisão com o Gil Vicente

Hugo Vieira está de saída do Gil Vicente. O avançado, de 32 anos, tinha renovado com os galos no passado mês de agosto, mas chegou a acordo com a direção do clube para a rescisão de contrato.





Regressado a Barcelos a meio da época passada, naquela que foi a sua quarta passagem pelo Gil Vicente, Hugo Vieira apontou um golo em 11 partidas disputadas. Na presente temporada, o jogador, que agora está livre para decidir o seu futuro, não foi utilizado em qualquer partida pelo treinador Rui Almeida.Para a frente de ataque, o Gil Vicente conta agora com Miullen e Renan Oliveira, ainda que Samuel Lino também esteja a ser utilizado como falso ponta-de-lança.