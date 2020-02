Hugo Vieira em estreia e Claude Gonçalves de regresso aos convocados do Gil Vicente

O avançado Hugo Vieira estreou-se este sábado na lista de convocados do Gil Vicente para a receção ao Moreirense que se realiza amanhã, numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, com uma lista que assinala o regresso do médio Claude Gonçalves.

O dianteiro foi um dos três reforços anunciados pelos minhotos na reabertura de mercado e prepara-se para viver a terceira experiência da carreira em Barcelos, depois de 32 golos em 102 encontros pelo Gil Vicente, entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14.

Já o luso-francês Claude Gonçalves recuperou dos problemas físicos que o afastaram da derrota sofrida em casa do FC Porto (2-1), partida em que o médio brasileiro João Afonso foi expulso por acumulação de amarelos e recebeu um jogo de castigo.

Aos cuidados do departamento médico gilista permanece o avançado Rúben Ribeiro, enquanto o defesa brasileiro Ygor Nogueira foi dado como apto, mas ficou ausente das escolhas do treinador Vítor Oliveira por precaução.

O Gil Vicente, nono classificado, com 22 pontos, recebe o Moreirense, na 14.ª posição, com 18, no domingo, às 15 Horas, no Estádio Cidade de Barcelos, numa partida da 19.ª jornada da Liga NOS, que terá arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Bruno Diniz e Denis.

Defesas: Rodrigo, Arthur Henrique, Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes e Henrique Gomes.

Médios: Soares, Claude Gonçalves, Bozhidar Kraev e Ahmed Isaiah.

- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Hugo Vieira, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.