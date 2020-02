Hugo Vieira: «Faltou um pouco de sorte»

Hugo Vieira admitiu a "frustração" do Gil Vicente após a derrota na receção ao Benfica, por 1-0, no duelo que fechou a 22.ª jornada da Liga NOS.

O avançado vincou a boa exibição dos gilistas e lamentou as oportunidades de golo desperdiçadas. "A sensação é um bocadinho de frustração. Tentámos, demos um grande exemplo daquilo que estamos a ser esta época, a batermo-nos com toda a gente, seja contra clubes grandes ou pequenos. Faltou um pouco de sorte, a bola não quis entrar. Vamos pensar no próximo jogo" afirmou na flash interview à SportTV.





O jogador de 31 anos entrou em campo aos 64 minutos e cumpriu o primeiro jogo pelo Gil Vicente após ter regressado ao clube de Barcelos no último mercado de inverno.

"Estive muito tempo parado, com uma lesão muito grave, mas mantenho a ambição e os sonhos muito altos. Quero mostrar aquilo que valho e ajudar o clube a conseguir os seus objetivos, que é o mais importante", acrescentou Hugo Vieira.