Hugo Vieira: «O futuro do Gil Vicente passa por lutarmos por outro tipo de objetivos»

Chegado ao Gil Vicente no mercado de inverno, Hugo Vieira soma um golo em seis jogos pelos galos na presente temporada. Em entrevista aos meios oficiais do clube, o avançado assume que ainda não decidiu onde vai jogar na próxima época e perspetivou o futuro do clube.





O jogador, de 31 anos, começou por analisar aquilo que foi a sua carreira até este momento. "Passei por muitos obstáculos, mas as grandes batalhas são para os grandes guerreiros e eu considero-me um guerreiro, tanto no futebol como fora dele. O segredo do meu sucesso é fazer o bem e tentar ajudar as pessoas. Confesso que cheguei a pensar em desistir do futebol. O futebol sempre foi a minha grande paixão, mas mais importante do que isso está a vida e as pessoas que amamos. Houve uma fase da minha vida, que é pública, na qual o futebol não era o mais importante e cheguei a pensar em parar. Felizmente não me deixaram e foi isso que me deu forças para depois voltar a gostar de viver", afirmou.Descrevendo como "único" o ano da subida do Gil Vicente à 1ª Liga, em 2010/11, Hugo Vieira explicou ainda o que motivou a regressar ao clube: "Fui para o Benfica e para o Sp. Gijon e foi nessa altura [2012] que a Edina [namorada do jogador, que acabou por falecer vítima de cancro] ficou doente. As coisas começaram a complicar-se bastante na vida privada e eu quis parar, mas acabei por voltar ao Gil Vicente, é muito difícil dizer ‘não’ a este clube. Mesmo agora, com o presidente Francisco Dias da Silva, nunca foi a questão monetária que me moveu, faço-o por gosto. É o clube da minha terra e o clube do meu coração".Profundo conhecedor da realidade do Gil Vicente, Hugo Vieira destacou ainda a importância da aprovação da construção da segunda fase do Estádio Cidade de Barcelos. "O complexo é algo que faz muita falta para dar estabilidade aos jogadores e para ajudar as nossas camadas jovens, há muitos jovens com qualidade a sair da nossa formação. Quando as obras estiverem concluídas, vamos ser um clube de outro nível. O futuro do Gil Vicente passa por lutarmos por outros objetivos", defendeu.Hugo Vieira concluiu assumindo o desejo de se tornar o melhor marcador da história do Gil Vicente (está a dois golos de João Vilela) e perspetivando o seu futuro e o do clube: "O Gil Vicente está muito bem. O fator casa estava a ser fundamental e é assim que temos de continuar, isso é super importante para as próximas temporadas. Costumo dizer que o meu futuro é o hoje. Sei que vão chegar algumas coisas boas em termos financeiros, mas o dinheiro não é tudo. Se for para fora sei que vou voltar porque é aqui que quero acabar a carreira e sei que as pessoas também o querem. Sei que a próxima época vai ser fundamental para o clube e não descarto a hipótese de ficar e ajudar o clube a atingir os objetivos. No entanto, ainda não sei como vai ser o futuro".