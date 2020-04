Hugo Vieira: «Tenho o objetivo de voltar ao Japão»

Numa conversa em direto no Instagram com a página "No Solo Água Vilamoura", Hugo Vieira, avançado do Gil Vciente, falou sobre o seu regresso ao clube e assumiu o desejo de voltar a rumar ao Japão no fim da presente temporada.





"Fui operado ao joelho na temporada passada e passei por uma fase complicada. Não estava a jogar muito, o que é natural depois de uma cirurgia, e optei por regressar ao Gil Vicente, o clube que considero a minha casa. Apesar disso, tenho o objetivo de voltar ao Japão. Gostei muito de viver lá e marquei 42 golos em duas temporadas, mas vamos ver como vai correr", afirmou o jogador de 31 anos.Recordando ainda as passagens pela Sérvia e pela Rússia, Hugo Vieira descreveu depois como tem sido trabalhar a partir de casa. "Tenho a sorte de os meus pais viverem perto de um moente onde eu costumo treinar. Alguns colegas têm de correr na rua com os carros e é mais complicado. A alimentação pode ser um problema: não desgastamos e comemos tanto ou mais, mas somos profissionais e temos de saber ter controlo. O maior problema é não sabermos quando é que isto vai acabar", realçou, explicando ainda que os jogadores do Gil Vicente têm de ir ao estádio dois dias por semana para mostrar os dados do GPS com que treinam.Hugo Vieira concluiu abordando a sua passagem pelo Benfica: "Quando era mais novo era benfiquista, mas agora não ligo muito. Desde que fui para lá e conheci a realidade do clube, perdi um pouco a paixão que tinha. Para além disso, os jogadores precisam de profissionais".