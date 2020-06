Hugo Vieira volta a marcar para a Liga 2.278 dias depois

Apesar da derrota frente ao Famalicão, o Gil Vicente conseguiu tirar alguns aspetos positivos do encontro. Chegado ao clube barcelense no mercado de inverno, Hugo Vieira voltou a marcar em jogos da Liga portuguesa, isto mais de seis anos (2.278 dias) depois do último tento. O referido golo aconteceu a 15 de março de 2014, numa derrota do Gil Vicente frente ao Rio Ave. Com passagens pelo Torpedo, Estrela Vermelha, Yokoama Marinos e Sivasspor entre 2014 e 2020, o avançado de 31 anos voltou aos golos em Portugal ao quarto jogo pelo Gil Vicente na temporada 2019/20. Para além do conjunto barcelense, onde está a viver a quarta experiência, o camisola 10 do Gil Vicente já representou o Santa Maria, o Benfica e o Sp. Braga em Portugal.

Dupla em dúvida

No plano desportivo, o Gil Vicente voltou ontem aos treinos. Ygor Nogueira e Rúben Ribeiro, a contas com lesões musculares, estão em dúvida para o jogo com o Marítimo.