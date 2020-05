Identificação das mediadas de segurança deve permitir que o Gil Vicente jogue em casa

Apesar de a primeira vistoria efetuada pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Direção-Geral da Saúde ter indicado que o Estádio Cidade de Barcelos não estava apto para receber encontros até ao fim do campeonato, o Gil Vicente mantém a expectativa de poder voltar a jogar em casa.





Para além do recinto ser considerado de nível 1, o Gil Vicente acredita que as retificações solicitadas podem ser facilmente solucionadas. De acordo com informação recolhida por, o maior problema do Estádio Cidade de Barcelos estava relacionado com a identificação das medidas de segurança, nomeadamente o uso de autocolantes para a marcação do trajeto e a indicação dos locais onde se encontra o gel desinfetante. Para além disso, o Gil Vicente ficou ainda a saber que precisava de proceder à remoção de uma marquesa e de fechar por completo uma porta de acesso a uma sala perto da zona técnica.Tendo em conta que as medidas mencionadas não são propriamente complexas em termos de resolução, o Gil Vicente confia que na próxima vistoria, agendada para esta quinta-feira, a FPF e a DGS já vão autorizar a realização de jogos no Estádio Cidade de Barcelos. Esta medida tem especial impacto na medida em que o Famalicão também já tinha acordado jogar o que falta do campeonato em Barcelos.