João Afonso admite “susto”

Depois de ter saído de ambulância do jogo frente ao Boavista, João Afonso já participou na sessão de trabalho de ontem do Gil Vicente. Em declarações aos meios oficiais do clube, o brasileiro assumiu que o lance não passou de um susto. "Agradeço aos gilistas e a todos os adeptos pelo apoio. Foi só um susto, fiz todos os exames e está tudo bem. Estou pronto para a próxima e só tenho de recuperar nos próximos dias. Fico triste porque aconteceu, mas feliz pelas mensagens de carinho que recebi", afirmou.

Salientando a eficácia dos galos no último encontro, o médio analisou ainda o atual momento da equipa: "Estamos a viver um bom momento, sabemos que falta pouco para conseguirmos o nosso objetivo."