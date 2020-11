João Afonso: «Estamos a conhecer cada vez melhor o míster»

Poucos dias depois da troca entre Rui Almeida e Ricardo Soares no comando técnico do Gil Vicente, João Afonso, médio dos barcelenses, falou aos meios oficiais do clube acerca da mudança. O jogador brasileiro mostrou-se agradado com a forma de trabalhar do novo treinador e sublinhou a importância de os galos voltarem aos triunfos.





"Tivemos a troca de treinador recentemente e estamos a aproveitar esta paragem para corrigirmos o que estávamos a errar. Queremos melhorar, estamos a precisar de ganhar e de voltar a ter confiança para retomarmos o caminho certo na nossa época. Ainda estamos num processo de assimilar as ideias, mas estamos a trabalhar de uma forma forte. Não estava tudo errado, mas também não estava tudo certo. Estamos a conhecer cada vez melhor o míster. Temos muita qualidade, mas cometemos erros que não podíamos cometer, embora também tenhamos apanhado uma sequência de jogos difícil. São coisas que acontecem no futebol", começou por referir o camisola 6.Assumindo que já se sente completamente integrado no clube, na cidade e no futebol português, João Afonso abordou ainda o jogo do Gil Vicente com o Oleiros, para a Taça de Portugal: "Temos de esquecer a Liga NOS e focarmo-nos na Taça. Com a troca de treinador temos de fazer uma boa partida e conseguir a vitória. Respeitamos o nosso adversário, que também vai querer vencer, mas vamos fazer o nosso papel. Só pensamos neste jogo, depois é que vem o Rio Ave e o regresso do campeonato".