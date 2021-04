João Afonso operado com sucesso ao joelho esquerdo

O médio João Afonso, do Gil Vicente, foi operado com sucesso ao joelho esquerdo, na quinta-feira, após ter contraído uma lesão nos ligamentos, avançou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial do emblema da Liga NOS.

"A cirurgia correu bem, conforme o planeado. Fez reconstrução dos ligamentos do joelho e tem um longo período de tempo até ao regresso à competição", esclareceu a fonte, com base no relatório médico da operação, realizada no hospital Santa Maria Maior, em Barcelos.

Contratado aos brasileiros do Goiás no verão de 2019, o médio defensivo, de 26 anos, realizou 31 jogos oficiais pelos minhotos na época passada e 24 na temporada em curso, o último dos quais a 11 de abril, na receção da 26.ª jornada ao Moreirense, que terminou com uma derrota gilista por 2-1.