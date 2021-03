João Afonso perde espaço no Gil Vicente

Presença assídua no onze do Gil Vicente na primeira metade da temporada, João Afonso tem vindo a perder influência nas opções de Ricardo Saores. A quebra de utilização do brasileiro é em parte explicada pela chegada de Pedrinho a Barcelos.





O médio português, ex-Riga, foi apresentado como reforço dos galos a 23 de janeiro e, desde aí, o Gil Vicente realizou nove jogos. Nesssas nove partidas, João Afonso foi titular em apenas três, sendo que, frente ao Tondela e ao Santa Clara, não saiu mesmo do banco.Apesar de João Afonso ser o único médio-defensivo de raiz no plantel, Ricardo Soares tem apostado num meio-campo com Claude Gonçalves numa posição mais recuada e com Lucas Mineiro e Pedrinho como interiores. A viver a sua segunda temporada nos barcelenses, o brasileiro, de 26 anos, soma 21 jogos em 2020/21. Na época passada, o jogador foi utilizado em 31 encontros.