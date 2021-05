Apesar de a época já ter terminado, Alaa Abbas e João Afonso têm estado nas instalações do Gil Vicente a recuperar das intervenções cirurgicas a que foram alvo. A situação no caso do médio ganha especial relevo já que o seu contrato com os galos está a terminar.





Apesar disso, o profissionalismo com que o jogador sempre representou o clube é apreciado pela direção, pelo que a renovação de contrato, mesmo numa situação tão específica, é uma forte possibilidade. Recorde-se que João Afonso sofreu uma rotura de ligamentos em abril, pelo que ainda vai precisar de vários meses para recuperar em pleno.Chegado ao Gil Vicente em 2019/20, João Afonso soma 55 jogos até ao momento pelos barcelenses.