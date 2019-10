João Afonso volta ao baralho de Vítor Oliveira para a receção, do próximo sábado, ao Portimonense. O médio-defensivo havia sido expulso com vermelho direto na partida frente ao Santa Clara e cumpriu castigo no duelo da Taça contra o Penafiel.





O brasileiro tem sido peça fundamental no meio-campo dos galos, contando nove jogos até ao momento, envergando inclusivamente a braçadeira de capitão.