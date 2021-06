João Afonso renova com o Gil Vicente por uma temporada

O brasileiro João Afonso renovou contrato com o Gil Vicente por mais uma época, em plena recuperação de uma grave lesão no joelho, anunciou esta sexta-feira o 11.º colocado da última edição da Liga NOS.

"Fiquei bem surpreendido quando cheguei aqui. Não imaginava encontrar um clube com uma estrutura tão boa e que nos dá tudo. Ao longo destes dois anos, fui-me sentindo muito bem e feliz. Conseguimos desempenhar o nosso papel dentro de campo e espero dar sequência na próxima época", afirmou o atleta, nas redes sociais do clube minhoto.

João Afonso, de 26 anos, realizou 31 jogos oficiais pelo Gil Vicente na época passada e 24 na temporada em curso, tendo ficado afastado dos relvados desde meados de abril, quando foi submetido a uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos de um dos joelhos.

"Obviamente, não queria estar nesta situação de lesionado, mas fico muito contente pelo acolhimento que tenho recebido do clube. Espero recuperar o mais rápido possível para ajudar dentro de campo e devolver todo o apoio. Sou muito um jogador de grupo. Independentemente de estar ou não a jogar, tento dar o meu máximo", acrescentou.

O médio internacional sub-20 brasileiro foi contratado ao Goiás em junho de 2019 e valorizou as vivências com o treinador Ricardo Soares, que chegou a meio de 2020/21 para deixar o plantel "sempre muito à vontade" com a sua "forma de treinar e de jogar".

"Podemos esperar um jogador com muita vontade e a voltar com muita saudade de jogar. Espero ajudar os meus companheiros tal como sempre fiz", terminou João Afonso, que perfaz a terceira renovação de contrato do emblema de Barcelos para 2021/22, na sequência do defesa e capitão Rúben Fernandes e do médio brasileiro Vítor Carvalho.

O Gil Vicente finalizou a edição 2020/21 da Liga NOS no 11.º posto, com 39 pontos, oito acima da zona de descida e cinco sobre a vaga de acesso ao playoff de permanência.