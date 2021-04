João Afonso não vai jogar mais na presente temporada. O médio do Gil Vicente, que falhou o último dois jogos devido a lesão, anunciou, através das redes sociais, que sofreu uma rotura de ligamentos de um dos joelhos e que estará afastado dos relvados por algum tempo.





"Momento difícil, há duas semanas acabei sofrendo uma lesão, rompi um ligamento do joelho que vai me afastar do campo por algum tempo... Muito triste, porém convicto de que o Senhor sabe de todas as coisas e voltarei mais forte!! Foco na recuperação", podia ler-se na publicação do médio. Após a publicação, vários elementos do plantel dos galos deixaram mensagens de incentivo ao jogador brasileiro.Na presente época, João Afonso alinhou em 24 jogos pelo conjunto orientado por Ricardo Soares.