Depois de um ano no Gil Vicente por empréstimo do Omonia, Joel Pereira está de saída do clube barcelense. O lateral-direito foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Lech Poznan, tendo assinado um contrato válido para os próximos quatro anos.





Com a saída de Joel Pereira, o número de titulares do Gil Vicente que já deixou o clube passou para quatro, isto na medida em que Pedro Marques, Lourency e Claude Gonçalves já se tinham despedido do emblema minhoto. A este lote pode juntar-se ainda Lucas Mineiro, que deve rumar ao Sp. Braga.Na temporada que agora termina, Joel Pereira alinhou em 36 jogos ao serviço do formação orientada por Ricardo Soares.