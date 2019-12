Jogadores do Gil Vicente dão alegria aos mais novos

Três jogadores do Gil Vicente aproveitaram o dia para alegrar as crianças que não vão poder passar o Natal em casa com os seus. Rúben Fernandes, Juan Villa e Erick, acompanhados por Tiago Lenho, diretor desportivo da equipa minhota, visitaram, ontem à tarde, a ala pediátrica do Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos. Muitos presentes e sorrisos foram distribuídos pelas crianças hospitalizadas, com o sentido desejo de ficarem restabelecidas o mais depressa possível.