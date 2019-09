Juan Villa foi um dos quatro jogadores que ficaram do plantel da última época e, depois de se ter estreado na Liga diante do Boavista, o médio foi opção inicial na Taça da Liga com o Portimonense e fez mesmo o golo dos galos.





Com apenas 19 anos, o médio colombiano que chegou em 2017/18 para jogar nos juniores mostra a Vítor Oliveira argumentos para ter protagonismo.