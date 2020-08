Kanya Fujimoto cedido ao Gil Vicente por uma temporada

Kanya Fujimoto vai representar o Gil Vicente na próxima época, por empréstimo do Tokyo Verdy, anunciou esta quarta-feira o clube japonês.





O médio de 21 anos conta com uma participação no Mundial de sub-20 em 2019 e fez grande parte da formação no Tokyo Verdy.Kanya Fujimoto participa no próximo sábado no último jogo pelo emblema nipónico, seguindo depois viagem para Barcelos.