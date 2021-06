Kanya Fujimoto vai continuar no Gil Vicente na época 2021/22

O avançado japonês Kanya Fujimoto vai continuar a representar o Gil Vicente na próxima época, anunciou este domingo o emblema da Primeira Liga na página oficial da rede social Facebook.

"O Japão vai continuar bem representado no nosso plantel. Kanya Fujimoto mais uma época no Gil Vicente", lê-se na mensagem divulgada em conjunto com um vídeo de lances da época passada, protagonizados pelo jogador de 21 anos.

Sem esclarecer se o extremo continua em Barcelos por empréstimo do Tokyo Verdy, do Japão, ou a título definitivo, o clube vai manter no plantel um atleta que, na época 2020/21, realizou 31 jogos oficiais e marcou um golo, na derrota caseira por 2-1 frente ao Sporting, que se sagrou campeão nacional.

Jogador da equipa de Tóquio entre 2018 e 2020, no segundo escalão nipónico, Kanya Fujimoto participou no mundial sub-20 de 2019, na Polónia, tendo realizado duas partidas no percurso do Japão até aos oitavos de final, fase em que foi eliminado pela Coreia do Sul (1-0).