O Gil Vicente anunciou esta tarde ter chegado a acordo com Kellyton e Márcio Meira para a rescisão de contrato de ambos. Os dois jogadores deixam assim o clube depois de terem chegado a Barcelos neste mercado de transferências.





Márcio Meira, que não chegou a estrear-se, assinou pelo Gil Vicente depois de ter apontado dez golos em 37 jogos ao serviço do Armacenenses na temporada passada. Por seu lado, Kellyton foi titular no desaire dos galos em Moreira de Cónegos.No plano desportivo, o Gil Vicente continua a preparação para a receção ao V. Setúbal. O jogo está marcado para as 21h30 deste sábado.