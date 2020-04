Kraev doa equipamento de proteção à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos

No âmbito da iniciativa da Stellar Group Portugal, que abrange o apoio a 24 instituições nacionais no combate à Covid 19, foram entregues à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos milhares de unidades de material de proteção individual para garantir e reforçar a segurança de todos os profissionais e utentes, minimizando assim as consequências provocadas pelo vírus.





A doação decorreu com o apoio e participação de Bozhidar Kraev, jogador búlgaro do Gil Vicente. "Sei que a instituição está a ajudar pessoas necessitadas e sem abrigo, e isso é algo que admiro. Nestes tempos difíceis, decidi aderir à causa e contribuir para a comunidade", congratulou-se o médio.A entrega de equipamento teve ainda a participação de Clemente Araújo, representante da Stellar Group, e Nuno Reis, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, além do próprio jogador.