Kraev e Sandro Lima deixam o Gil Vicente

O médio internacional búlgaro Kraev e o avançado brasileiro Sandro Lima terminaram os períodos de empréstimo ao Gil Vicente, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte do 10.º classificado da Liga NOS.

Kraev, de 23 anos, notabilizou-se com nove golos em 36 encontros pela formação de Barcelos e prepara-se para regressar ao campeão dinamarquês Midtjylland, no qual evoluiu nas últimas duas temporadas, oriundo do Levski Sofia.

O médio ofensivo abandona o futebol português com o estatuto de segundo elemento mais concretizador do Gil Vicente, apenas superado por Sandro Lima, que apontou 13 tentos em 36 jogos pelos minhotos, 10 dos quais no campeonato, igualando o melhor registo pessoal, fixado em 2014/15, ao serviço do Académico de Viseu, da II Liga.

O dianteiro, de 29 anos, acumulou larga experiência no futebol luso, ao qual chegou na época 2013/14 para reforçar o Rio Ave, emprestado pelos brasileiros do Grêmio Anápolis, que ainda o cederam a Desportivo de Chaves e Estoril-Praia, tendo falhado a receção ao Paços de Ferreira (3-3), na sexta-feira, da 34.ª e última jornada da I Liga.

"É uma situação simples. O Sandro [Lima] está a ser negociado e o contrato é vantajoso para ele. Entendemos que não deveria correr o risco de se lesionar, tendo em conta tudo aquilo que já ofereceu ao Gil Vicente", esclareceu o treinador Vítor Oliveira, na conferência de imprensa de rescaldo ao último desafio da temporada.