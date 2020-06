Kraev: «Estamos preparados para enfrentar o jogo frente ao Portimonense»

Quase três meses depois, a Liga NOS está de regresso. O primeiro jogo após a interrupção devido à pandemia coloca frente a frente o Portimonense e o Gil Vicente e Kraev, médio dos minhotos, assegura que a sua equipa está pronta para voltar à competição.





"Sinto-me muito bem. Preparámos quase tudo para o regresso nestas três/quatro semanas e estamos prontos para enfrentar o jogo frente ao Portimonense. Temos muita vontade de jogar e ganhar. Possivelmente vai ser um jogo com muitos erros de parte a parte, quem se adaptar melhor vai conquistar os três pontos", afirmou o camisola 24 aos meios oficiais do clube.Assumindo que o grande objetivo da equipa é terminar bem o campeonato, Kraev realçou ainda que não sentiu muitos efeitos da paragem: "Não notei uma diferença muito grande depois da paragem, espero que seja assim também nos jogos. Queremos capitalizar tudo o que fizemos até este momento".Na presente temporada, o internacional búlgaro, que está emprestado pelo Midtjylland, soma cinco golos em 26 partidas.O encontro entre o Portimonense e o Gil Vicente está agendado para as 19 horas desta quarta-feira.