Kraev volta a ser chamado por Balakov à seleção da Bulgária

O médio do Gil Vicente Bozhidar Kraev foi convocado, esta sexta-feira, pelo selecionador Krasimir Balakov para os próximos compromissos da Bulgária diante de Montenegro e Inglaterra, relativos à fase de qualificação para o Europeu2020 de futebol.Kraev, de 22 anos, chegou a Barcelos em julho por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland e tem despertado atenções ao serviço do conjunto minhoto, ao contabilizar dois golos e uma assistência em sete encontros neste arranque de temporada.O médio ofensivo estreou-se pela seleção principal do seu país em março de 2017 e alcançou a 10.ª internacionalização em 10 de setembro, ao cumprir os 90 minutos num desafio particular disputado com a República da Irlanda, em Dublin, que os búlgaros perderam por 3-1.A Bulgária ocupa a quinta e última posição do grupo A de apuramento para o Euro2020, com dois pontos em 15 possíveis, um registo idêntico à seleção de Montenegro, adversário que vai defrontar em 11 de outubro, em Podgorica.Três dias depois, os pupilos de Krasimir Balakov, ex-internacional búlgaro que se notabilizou ao serviço do Sporting entre 1991 e 1995, recebem a Inglaterra, líder isolada com 12 pontos, fruto de quatro triunfos em outros tantos encontros, em Sofia.