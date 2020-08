O Gil Vicente prepara-se para anunciar, esta sexta-feira, a contratação de Leandrinho, de 23 anos. O médio brasileiro chega do Botafogo e à sua espera está um contrato válido por três temporadas com o emblema de Barcelos. Leandrinho fez parte da formação no Flamengo, mas depois rumou ao Botafogo. Em 2019 jogou no Sport Recife.





O Gil Vicente anunciou no Facebook uma fotografia com a silhueta do reforço, mas já foi encontrada a imagem original e, assim, descortinada a identidade do próximo reforço da equipa orientada por Rui Almeida.