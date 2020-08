Leandrinho: «Estou aqui para provar o meu talento»

Reforço de peso do Gil Vicente para a temporada 2020/21, Leandrinho não escondeu a sua a ambição nas primeiras declarações à imprensa enquanto jogador dos galos. O jogador brasileiro começou por realçar as condições oferecidas pelo emblema de Barcleos.





"No Brasil o campeonato português é muito transmitido e eu já acompanhava. Tenho alguns amigos no plantel e fiquei surpreendido com a estrutura. É tudo muito organizado e temos expectativas altas para a temporada, espero que possamos atingir os nossos objetivos", afirmou.O médio, de 23 anos, continuou dizendo que espera corresponder às expectativas da direção do Gil Vicente: "Esta mudança para a Europa é um passo muito grande, agradeço a confiança depositada em mim. Tive alguns altos e baixos na minha carreira, mas tive um bom ano em 2019. O Tiago [Lenho] não me contratou por acaso, estou aqui para provar o meu talento e espero fazer as coisas bem".Leandrinho chega ao Gil Vicente proveniente do Botafogo e assinou um contrato válido por três anos. Na temporada passada, o médio esteve cedido ao Sport Recife e apontou três golos em 38 partidas.