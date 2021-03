Chegado ao Gil Vicente no início da presente temporada, Leandrinho pode estar perto de regressar ao Brasil. De acordo com a imprensa brasileira, o Operário, clube que disputa a Série B, está interessado no empréstimo do médio-ofensivo de 24 anos.





O jogador tem contrato com o conjunto minhoto até 2023, mas a verdade é que não tem sido opção regular. Até ao momento, Leandrinho soma apenas sete jogos com a camisola dos galos, sendo que o seu último jogo aconteceu no dia 26 de janeiro, na altura frente ao Sp. Braga.Recuperado da lesão que o afastou dos relvados nas últimas semanas, Leandrinho tem no regresso ao Brasil uma hipótese para jogar com mais regularidade.